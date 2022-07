Juve, pre raduno alla Continassa: Perin, Danilo e Zakaria al JMedical

TORINO - La nuova stagione della Juve sta per entrare nel vivo. Lunedì 4 luglio il primo giorno di pre raduno con l'arrivo alla Continassa per le visite mediche dei primi bianconeri, mentre i tifosi, già pronti per incitare i propri beniamini, aspettano l'arrivo dei nuovi acquisti. Ancora assente Dusan Vlahovic, a cui è stato concesso qualche giorno in più di riposo.