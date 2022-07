Juve, da Montero in giù: la lista di tutti gli allenatori delle giovanili

TORINO - Per il vivaio della Juventus è tempo di scaldare i motori. Se alcuni elementi dell’Under 23 hanno già cominciato la propria preparazione alla Continassa, da aggregati a una prima squadra ancora ridotta ai minimi termini, entro pochi giorni sarà tempo di tornare a sudare a Vinovo per tutti. A rompere il ghiaccio, venerdì prossimo, sarà l’Under 19 di Paolo Montero, la cui voglia di iniziare il lavoro in bianconero – unitamente al taglio del nastro sulla Primavera 1 anticipato al 20 agosto – ha indotto a bruciare le tappe. L’ex difensore, che in panchina succede a quel Bonatti fresco di nomina alla Triestina in C, sta già studiando la rosa dei 2004 e dei 2005 che avrà a disposizione, in attesa dell’ufficialità del trequartista turco Yildiz (2005), soffiato al Bayern, fuoco d’artificio del mercato dopo gli arrivi dell’attaccante croato Srdoc (2005) e dell’esterno Moruzzi (2004). Tre giorni più tardi, il 18, sarà tempo di battesimo a Vinovo anche per un altro volto nuovo in casa Juventus, ovvero quello di Massimo Brambilla, che ha lasciato l’Atalanta dopo 7 anni per sposare la causa dell’Under 23 (esordio in C il 28 agosto, una settimana prima il via con la Coppa Italia di categoria). Non risponderanno all’appello Israel, ceduto allo Sporting Lisbona, De Winter, in predicato di passare in prestito all’Empoli, Palumbo, non riscattato dall’Udinese, e il fuori quota Brighenti, andato a scadenza, ma sarà sostanzioso il travaso dalla scorsa Under 19. A partire da Leonardo Cerri, attaccante che ha ratificato il prolungamento del contratto. Nuove esperienze, al contrario, per Omic (Wolfsberger), Chibozo (Amiens) e Sekularac (Fulham). Con l’Under 17 affidata a Piero Panzanaro, l’Under 15 a Marcello Benesperi e l’Under 14 a Riccardo Catto, il progetto dell’Under 16 è invece stato consegnato nelle mani del neo arrivato Claudio Rivalta, ex difensore in Serie A con le maglie di Perugia, Atalanta e Torino e nelle ultime stagioni allenatore nel vivaio della Spal. Paolo De Ceglie, già collaboratore dell’attività di base e del progetto Academy è stato promosso a responsabile tecnico dell’intera attività di base.