Juve, che accoglienza per Bonucci e De Ligt! E McKennie scherza con i tifosi bianconeri

Che festa intorno alla Juve! L'arrivo di Di Maria e il ritorno di Pogba ha riacceso una scintilla in più nell'animo dei tifosi bianconeri che da giorni si sono radunati fuori al J Medical per accogliere i nuovi arrivati, ma anche per festeggiare il ritorno della squadra di Allegri. Le vacanze sono terminate ed è tempo di visite mediche prima del raduno agli ordini di Max e prima della tournée in programma negli Stati Uniti dal 21 al 31 luglio. Nella mattinata molti bianconeri sono arrivati al J Medical: da capitan Bonucci a De Ligt fino a Rabiot, Locatelli e McKennie.