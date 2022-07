Juve, il messaggio di Pogba ai tifosi: "Non vedo l'ora di ricominciare e vincere ancora"

Le prime parole di Pogba

Non solo video e foto spettacolari, Pogba ha voluto lasciare anche un videomessaggio per i tifosi della Juve che aspettavano da tempo il suo ritorno. Sul Twitter ufficiale della Juve, le prime parole del nuovo numero 10: " Ciao bianconeri. Come vedete sono tornato e sono molto felice. Non vedo l'ora di ricominciare insieme e vincere ancora. Saremo di nuovo insieme in campo e allo stadio. Tutti insieme. Fino alla fine forza Juventus."