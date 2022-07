Juve, abbonamenti stadium: via libera a tutti

Sospinta dall’entusiasmo per il ritorno di Pogba e l’arrivo di Di Maria, scatta questa mattina - in casa Juventus - la seconda fase della campagna abbonamenti 2022/2023, la prima dall’avvento della pandemia. A partire dalle 10 e fino a esaurimento posti, infatti, inizierà la vendita libera dei pass che garantiscono la possibilità di assistere a tutte le 19 sfide casalinghe di campionato e di accedere alle relative attività di intrattenimento. Non soltanto. L’abbonamento stagionale consente anche di sfruttare la prelazione in occasione delle partite interne di Champions League e di Coppa Italia, eventuale finale su campo neutro compresa, oltre naturalmente ad assicurare la priorità per l’abbonamento della stagione successiva (e alcune agevolazioni per le partite più importanti delle Women e dell’Under 23). Questa fase segue la prima riservata ai soli rinnovi degli abbonamenti 2019/2020, con facoltà anche di cambiare il proprio posto allo Stadium, cui ha fatto seguito la prelazione riservata ai membri di J1897 e di Black&White. La campagna abbonamenti di quest’anno ha fatto registrare mediamente un incremento dei prezzi del 6% circa rispetto a tre anni fa: sui social sono piovute critiche, ma i dati di vendita finora risultano positivi.