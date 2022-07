Juve, la missione di Gatti: convincere Allegri

Il futuro di De Ligt e il nome del suo erede tengono naturalmente banco quando si parla dei difensori centrali juventini, ma poi? Bonucci è il punto fermo, incaricato di aiutare il successore dell’olandese a inserirsi. Gli altri due centrali, a completare un pacchetto di quattro che può essere integrato all’occorrenza da Danilo, sono a oggi Gatti e Rugani. Rivelazione dell’ultima Serie B e sorpresa positiva al debutto in Nazionale contro l’Inghilterra a Wembley, Gatti punta a conquistare Allegri e guadagnarsi, intanto, lo status di prima alternativa. Rugani è destinato a essere affidabile ed esperta riserva, a meno che oltre al sostituto di De Ligt la Juventus non acquisti, e l’intenzione di farlo c’è, un altro centrale, più giovane e di prospettiva. In questo caso Rugani potrebbe andare sul mercato, con il Bologna, a cui la Juventus ha prestato Cambiaso e da cui vorrebbe prelevare Arnautovic, che sarebbe interessato.