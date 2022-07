Bremer, il sorpasso. Cairo: «Juve? Quando le cose sono fatte commento». E l'Inter rilancia con Casadei

CHE SFIDA Un bel match tra la Juve e Marotta, quindi. E un incontro terminato oltre alla mezzanotte che però non ha ancora chiuso la sfida. Deciderà il Torino, ovvio. Queste la parole del presidente Urbano Cairo: «Quando le cose sono fatte, si dicono. Juve? Non commento, non mi fate dire nulla. Appena ho notizie, le dirò». Il direttore tecnico Vagnati: «Abbiamo cenato, è andato tutto bene con l’Inter. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Fiducia? Sì. Tempistiche? Vediamo, non c’è fretta. Il mercato è ancora lungo, vediamo che succede. Offerta Juve? Ne stiamo parlando con entrambi i club». La Juve adesso è davanti e ha le mani sul difensore brasiliano. Ma l'Inter rilancia inserendo il giovane Casadei a titolo definitivo. Insomma, seguiranno altre ore di passione, con nuovi summit e la decisione.