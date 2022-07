Bremer arrivato a Torino: il saluto di Nedved. In mattinata le visite, poi la firma e la... Juve VIDEO

TORINO - (e.e.) Gleison Bremer è arrivato a Torino dall'Austria, accolto prima di mezzanotte in aeroporto da Pavel Nedved, il vice presidente della Juventus. In mattinata è atteso al J Medical per le visite mediche e poi alla Continassa per la firma sul contratto che lo legherà al club di Andrea Agnelli: ingaggio che può arrivare a 6 milioni all'anno con i bonus. I bianconeri hanno battuto la concorrenza dell'Inter con un'offerta che ha fatto capitolare Urbano Cairo: 41 milioni fissi più 9 di bonus, di cui 4 facilmente raggiungibili. Bremer a mesi può anche diventare cittadino italiano grazie alla moglie: sogna il Brasile ma se la Seleçao non dovesse chiamarlo allora terrebbe in considerazione l'Italia di Mancini.