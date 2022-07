Bremer alla Juve per una svolta, anche in Nazionale. Nel segno di Chiellini

TORINO - Bremer l'italiano. Chiamatelo Gleisone, allora. Sì, perché il nuovo centrale della Juventus, che ha preso la maglia numero 3 che fu di Giorgio Chiellini, presto avrà la doppia nazionalità grazie alla moglie Deborah Claudino che sta ultimando le pratiche. Poi sceglierà in quale nazionale giocare. In una recente intervista, Bremer ha ribadito che il suo sogno è indossare la maglia verdeoro della Seleçao, ma se il ct continuerà a ignorarlo e non lo convocherà per il Mondiale in Qatar, allora l'Italia di Mancini per lui sarà un'opportunità, sempre sulla scia del numero 3 di capitan Chiellini.