Bremer alla Juve, incassano anche San Paolo e Atletico Mineiro. Svolta Nazionale: Brasile o Italia?

TORINO - La cessione di Bremer alla Juventus non porta soldi solo al Torino (41 più bonus fino a 50 possibili). Sorridono anche San Paolo e Atletico MG dove si è "formato" il difensore. Al Tricolor va lo 0,76% mentre all'Atletico lo 0,68%, ovvero 306.880 e 272.000 euro. Il centrale fece le stagioni 2014-2016 al Porto Feliz poi lo prese il San Paolo nella sub-20. Tra i prof quindi nell'Atletico Mineiro dove ha disputato 23 match segnando un gol per poi passare al Torino nel 2018. La storia è particolare perché i granata volevano Verissimo del Santos ma il presidente giocava al rialzo e così il club granata virò su Bremer per meno di 5 milioni. Verissimo è poi venuto in Europa, al Benfica, nel 2021.

IL DIBATTITO In Brasile si chiedono in molti come mai il difensore premiato come il migliore del campionato italiano non sia mai stato chiamato in nazionale dove Tite preferisce altri: Marquinhos, Thiago Silva, Militao, Gabriel. Il dibattito è aperto, e se Bremer non verrà chiamato per i Mondiali si apriranno le porte per l'Italia visto che grazie alla moglie Deborah Claudino sta per prendere la nostra nazionalità.