Juventus, chi è Andreini, il nuovo acquisto dello staff di Allegri

TORINO - Non c'è solo il mercato dei calciatori e degli allenatori, si spostano anche i preparatori atletici e la Juventus ne ha appena ingaggiato uno. Si chiama Giovanni Andreini, ha 56 anni e già una carriera importante alle spalle, nella quale spicca un biennio al fianco di Donadoni in Nazionale. L'ultima squadra è stato lo Shenzen in Cina e il suo sbarco alla Juventus verrà ufficializzato al rientro della squadra dagli Stati Uniti.