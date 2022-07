Juve, Locatelli esalta Pogba: "Paul è un talento, porta grande entusiasmo"

TORINO - Uno dei protagonisti della nuova stagione della Juventus è Manuel Locatelli. Il centrocampista azzurro, intervistato da Dazn per il format 'Inside', racconta il suo rapporto con Paul Pogba svelando diversi aneddoti: "Non lo conoscevo personalmente, ma è stata una sorpresa positiva perché ha portato tanto entusiasmo in squadra e il gruppo ne aveva bisogno", afferma il centrocampista azzurro classe 1998 a conferma del fatto che il Pogba che ritorna a Torino sei anni dopo l'addio, è un giocatore e un uomo maturato, pronto a prendere per mano la Vecchia Signora. Lo stesso Locatelli non ha dubbi sull'apporto che il fuoriclasse francese darà alla causa bianconera in una stagione fondamentale per il rilancio della Juve in chiave scudetto: "Per me è un fuoriclasse assoluto, un talento puro, con doti fisiche incredibili e tanta qualità. Lo ammiravo quando giocava alla Juve prima, adesso averlo come compagno di squadra per me è una cosa bella e mi riempie d'orgoglio. Adesso lui ha bisogno un po' di rilanciarsi e noi siamo qui apposta per metterlo nelle migliori condizioni possibili per ripetersi come negli precedenti alla Juve".