Juve, Allegri e quel difetto di Pogba: "Non gigioneggiare, ti voglio d'esempio"

Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare. Già prima del debutto con i messicani del Chivas, aveva spiegato che la sua nuova Juventus ha il «dovere di provare a vincere lo scudetto, visto che lo scorso anno non abbiamo preso nessun titolo e visto che abbiamo fatto un buon mercato, peraltro partiamo da una stagione in cui abbiamo già costruito delle fondamenta». Nello speciale con Dazn, oltre ad auspicare almeno una trentina di gol per Vlahovic («Ma non deve diventare capocannoniere, sennò statisticamente non si vince lo scudetto...»), ha sottolineato un altro concetto teso a un altro dovere, più tattico ma sempre orientato alla voglia di primeggiare: «Come squadra dobbiamo migliorare nel cercare di comandare il gioco e dobbiamo avere un po' di pazienza. Questo fa parte della caratteristiche: l'anno scorso avevamo molti contropiedisti, quest'anno lo stesso». Ebbene, il dopo partita di Juventus-Chivas è l’occasione per capire perché la Juventus possa tendere a questi obiettivi. E perché Allegri, come anticipato dall’ad Arrivabene a Tuttosport, possa sentirla più sua («Stiamo costruendo una Juve adatta al mister»).

Le parole di Max Spiega il tecnico: «Con la società lavoriamo per dare un ordine alla Juventus nei ruoli, nella rosa della squadra. Parliamo, esprimo sempre il mio pensiero e la mia idea che è sempre stata la stessa: non serve prendere giocatori tanto per fare mucchio e numero; se ce li abbiamo già bravi nel nostro ruolo non ha senso prenderli. Sono contento di quello che ha fatto la società finora. Abbiamo iniziato l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto un altro passo avanti. C'è mercato fino al 31 agosto quindi non si sa cosa può succedere. Quando hai giocatori di un certo livello, ti accorgi che grazie a loro hanno più sicurezza tutti gli altri».

Pogba e Di Maria danno l’idea di intendersi a meraviglia. «Quando sai giocare a calcio è più facile. Non ci vuole tanto tempo per inserirsi nella squadra. Poi Di Maria è uno che oltre a giocare con la palla sa giocare senza».