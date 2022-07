Juve, Allegri: "Inter favorita per lo scudetto. Vlahovic? Spero segni 30 gol"

TORINO - Riportare la Juve in alto, in Italia e in Europa. È questo l'obiettivo di Massimiliano Allegri: intervistato ai microfoni di Dazn nel corso del programma 'Inside Ritiri', il tecnico bianconero traccia gli obiettivi stagionali della Vecchia Signora: "Differente deve essere nel raggiungimento degli obiettivi, ma l'obiettivo è sempre massimale. Un conto è partire con l'obiettivo massimale, un conto è arrivarci perché comunque vincere è una cosa straordinaria, non una normalità. Per la Juventus era diventata normalità e forse non avendo vinto niente l'anno scorso se vinciamo quest'anno diventa qualcosa di straordinario". Il tecnico livornese si focalizza sugli aspetti da migliorare, in particolare sull'incisività sotto porta: "Dobbiamo migliorare soprattutto sotto l'aspetto realizzativo, l'anno scorso siamo stati l'undicesimo attacco del campionato. Fino a cinque giornate dalla fine avevamo subito solo venticinque gol, come numeri difensivi eravamo in linea per vincere il campionato. Ci sono mancati i gol davanti. Avevamo l'esperienza di Chiellini, mentre ora De Ligt è andato via. Nel calcio non si sa mai, ci sono sempre delle sorprese: magari Gatti diventerà titolare della Juventus. Sono sereno perché la società è sempre presente".

Juve, Allegri sulla corsa scudetto: "Inter favorita". E su Pogba... La Juve è pronta a fare la voce grossa in Serie A ma per Max Allegri ci sarà da battere una folta concorrenza, soprattutto quella delle due milanesi, Inter in testa: "È ancora la favorita per lo scudetto, il Milan l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario. Quest'anno sarà un buon test per loro perché ripetersi è sempre difficile. Ho un'idea dei punti che serivanno per vincere il campionato, ma la dico a fine agosto". Una corsa allo scudetto che si prospetta equilibrata, per la quale saranno i fuoriclasse come Paul Pogba a fare la differenza. Il ritorno del Polpo a Torino, secondo Allegri, potrebbe far saltare il banco soprattutto per il processo di maturazione del centrocampista francese: "L'ho ritrovato bene sul piano fisico e l'ho ritrovato un giocatore diverso sul piano umano: prima era un ragazzo, ora è un uomo. Calcisticamente è uguale".