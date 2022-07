Pogba ko, lesione al menisco: va sotto i ferri. Ecco quanto resterà fermo

INVIATO A DALLAS - Non è partita nel migliore dei modi la tournèe in Usa di Paul Pogba . Anzi, peggio. Non è partito proprio lui: per Dallas, dove è in programma la partitissima contro il Barcellona. All'origine di tutto c'è il dolore, l'infortunio accusato due giorni fa durante l'allenamento serale. Pogba, calciando, ha sentito una fitta e ha subito chiesto l'intervento dei medici, che hanno cercato di verificare cause e conseguenze del gesto innaturale. Il giocatore ha poi lasciato il campo: prima appoggiandosi sulle spalle dei medici, in modo da non caricare troppo il peso sulla gamba destra, poi zoppicando.

Il giorno dopo il francese ha saltato l'allenamento del mattino: ha svolto un po' di lavoro in palestra e in piscina, sempre con l'obiettivo di non sovraccaricare troppo l'arto dolorante. Idem ieri mattina: piscina e palestra, fisioterapia. E gli esami strumentali. Ecco cosa recita il bollettino diramato dalla Juventus: «A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure». Probabile sia necessario un intervento già in tempi brevi. In questi casi, meglio procedere adesso che a campionato iniziato in modo da recuperare qualche partita utile. I tempi di recupero, in questi casi, possono essere superiori al mese. Tradotto: difficilmente il campione del mondo francese sarà a disposizione per le prime due di campionato (Sassuolo e Sampdoria).

La situazione sarà evidentemente monitorata giorno per giorno. La Juventus tornerà alla base di Los Angeles immediatamente dopo la partita e sempre a Los Angeles disputerà l'ultima amichevole di questo tour estivo: contro il Real Madrid, sotto gli occhi anche di Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini. La speranza anche degli ex campioni bianconeri è di rivedere Pogba in campo quanto prima. Concordano sul fatto che, così come Di Maria, possa fare la differenza e riportare la Juventus ai massimi livelli di vittorie in Italia e, chissà, anche in Europa.