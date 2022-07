Juve, McKennie torna a casa: "Ci vediamo a Dallas"

DALLAS (TEXAS) - La Juve è sbarcata a Dallas, in Texas, qui alle ore 2.30 italiane, 19 locali, affronterà il Barcellona nel primo vero test della stagione . I bianconeri hanno dunque lasciato temporaneamente Los Angeles, ma torneranno in California dopo l'impegno con i blaugrana in vista della sfida al Real Madrid in programma alle 4 di notte italiane tra il 30 e il 31 luglio.

McKennie felicissimo per il ritorno a casa

Ritorno a casa, dunque, per Weston McKennie, che qui c'è nato e cresciuto, anche sportivamente, indossando per ben sette anni, dal 2009 al 2016, la maglia dell'FC Dallas prima di approdare in Europa, più precisamente in Germania, allo Schalke 04. Felicissimo dell'approdo in Texas, il centrocampista americano viene ripreso in una Instagram Stories postata dalla Juve mentre sorridente scende la scaletta dell'aereo. Poi lancia un messaggio annunciando il suo ritorno a casa e invitando tutti a Dallas: "See you guys in Dallas (Ci vediamo a Dallas)".