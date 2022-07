Pogba, il rendimento al Manchester: negli ultimi 3 anni out in 71 gare

Si è fermato ancora prima di partire dal via: inizia sotto cattivi auspici la stagione di ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Ma se si guarda indietro, agli ultimi tre anni trascorsi al Manchester United, la situazione non appare confortante: il campione del mondo francese è stato costretto a saltare un totale di 71 partite a causa di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per 431 giorni. Calcolatrice alla mano, su tre stagioni, quasi metà le ha passate in infermeria.

Questo non significa che Pogba ha un fisico fragile, ma sicuramente la sua tenuta non è più così solida come un tempo. E lo si è visto con il trascorrere delle stagioni in Premier League.

Quattro infortuni nella stagione 2019/20 La peggiore è sicuramente quella del 2019-20. Quattro gli infortuni rimediati da Pogba nel corso dell’anno, mai così tanti in carriera in una singola stagione. Il primo alla schiena ad agosto, ma non incide più di tanto perché non salta neppure una gara. I guai invece arrivano con l’infortunio alla caviglia, un mese dopo, che lo perseguirà per tutta la stagione e che lo costringerà a fermarsi per altre due volte. A tal punto che a gennaio 2020 finisce sotto i ferri per risolvere definitivamente la questione: il recupero è lungo e il Polpo torna a disposizione soltanto a giugno, con uno stop di 161 giorni (il più lungo mai avuto in carriera) e ben 19 partite saltate (mai così tante di fila). Rientra comunque in tempo per concludere la stagione, fermata a marzo a causa del Coronavirus.