Juve, pranzo di squadra: "L'unione fa la forza"

Archiviato il 2-2 di Dallas contro il Barcellona, la Juve prepara il match contro il Real Madrid in programma a Los Angeles nella notte tra il 30 e il 31 luglio (in campo alle ore 4 italiane). I bianconeri, però, si sono concessi qualche ora di relax pranzando tutti insieme in un locale. Sorridenti e pronti per le prossime sfide, i ragazzi di Allegri hanno scattato una foto condividendola poi sui social. In primo piano Perin, autore dello scatto, mentre in fondo si vede Bonucci tra Vlahovic e Szczesny. In mezzo Bremer e Di Maria, i nuovi arrivi, seduti vicini.