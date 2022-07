Juve a Los Angeles: Chiellini e Del Piero. Scatta il coro “Due capitani, solo due capitani"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - "Due capitani, ci sono due capitani". Ecco cosa si cantava ieri al campo di allenamento della Juventus in California, a Los Angees. In un sol colpo, infatti, a bordocampo, erano seduti entrambi: Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero. Invitati dalla Juventus. Hanno seguito la seduta, poi si sono concessi i cori del caso. E le richieste di foto e autografi, richieste cui i due ex capitani bianconeri si sono prestati a tutto, finendo poi per godersi anche l'affetto, ancora intatto. In mattinata si era presentato al campo il presidente Andrea Agnelli.