Juve a Los Angeles: Bremer e quella maglia del Toro, la autografa?

LOS ANGELES (Stati Uniti) - A un certo punto, ecco un viso stupito: "E quella cosa ci fa qui?". Sì, era proprio una maglia del Toro. Tra i tifosi della Juventus, in attesa dei giocatori di rientro dall'allenamento. Qualcuno voleva che un giocatore, Bremer, la autografasse quella maglia con tanto di numero tre. "Sono un tifoso della Juventus e un appassionato di calcio in generale. Sono di origini cinesi, ma ormai vivo qui. Bremer è un grande difensore. L'anno scorso giocava nel Toro, dunque ho la sua maglia del Toro": Vabbè, messa così non fa una grinza. Ma come la prenderà il giocatore? Ebbene, il pennarello, prenderà, per firmare l'autografo a una persona che gli ha dimostrato stima e ammirazione.