Juve, sui social ancora un messaggio di amore per Del Piero

LOS ANGELES (California) - Sono state due piacevolissime visite, quelle di Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini (che ora gioca con il Los Angeles FC), durante l'allenamento della Juve in California. Una rimpatriata che ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi e che ha permesso al club di ricordare il profondo legame con gli ex capitani.

Juve, tweet per Del Piero

Per quanto riguarda Del Piero in particolare, la società bianconera ha pubblicato un'ulteriore sua immagine su Twitter, associata al commento "Che bello rivedersi", e un'emoticon del cuore. Una storia d'amore senza fine, due strade che prima o poi sembrano destinate a riunirsi in un modo o nell'altro.