Juve U19, altra vittoria per Montero: poker al Silkeborg in amichevole

BASILEA (SVIZZERA) - L’Under19 della Juventus, allenata da Paolo Montero, vince anche la seconda partita del prestigioso torneo svizzero “Fc Aesch U19” imponendosi con un netto 4-0 sui danesi del Silkeborg. In rete Solberg, Ledonne, Vacca e Huijsen."Grandi ragazzi!", ha commentato l'account Twitter ufficiale del settore giovanile bianconero per un poker che ha offerto spunti interessanti, oltre a puntellare la seconda vittoria di capitan Hasa e compagni. La Juve si gode intanto il giovane e talentuoso Yildiz, rifinitore classe 2005 che i bianconeri hanno strappato a parametro zero al Bayern Monaco e autore di un'altra ottima prova dopo il debutto con gol contro il Valencia nella prima giornata del torneo elvetico. I giovani bianconeri scenderanno in campo domani contro i tedeschi del Karlsruher: calcio d'inizio in programma alle ore 12.