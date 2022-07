La Juve Primavera di Montero batte il Fulham e vola in finale ad Aesch

AESCH (Svizzera) - La Juventus Primavera approda in finale al torneo di Aesch, paese svizzero non lontano da Basilea. La formazione Under 19 bianconera, guidata dal nuovo tecnico Paolo Montero, ha superato 2-1 gli inglesi del Fulham in semifinale, disputata sulla distanza dei 70 minuti di match. I ragazzi della Juve si sono imposti grazie ai gol di Anghelè al 37’, con un tocco di destro su assist di Strijdonck, e Citi al 53’ di testa, su angolo battuto da Rouhi. La finalissima del torneo di Aesch è in programma domani (domenica 31 luglio) alle ore 13 contro gli spagnoli del Valencia.