Juve, Locatelli e Perin in coro: "In crescita, torneremo a vincere"

CALIFORNIA (STATI UNITI) - "Un bel test: ci spiace per il risultato, ma ho visto cose buone". Così Locatelli commenta il ko della Juve contro il Real Madrid a Pasadena firmato da Benzema e Asensio. Le folate dei Blancos spazzano via i bianconeri, che non riescono a pungere in avanti. "Un bel test: ci spiace per il risultato, ma ho visto cose buone. La squadra sta lavorando e crescendo bene in vista del campionato; non ci nascondiamo, dobbiamo tornare a vincere e lavoriamo per questo, e devo dire che il lavoro che stiamo facendo è di ottimo livello. C’è un bel clima ed è stata una tournée davvero utile e positiva", aggiunge il centrocampista bianconero a Juventus.com.