Chiellini: "Fortunato ad aver fatto la storia della Juve. Nel 2010 sono stato vicino al Real Madrid"

LOS ANGELES - " Mls ? Volevo provare una nuova esperienza e questa squadra è la soluzione migliore per i miei ultimi anni di carriera. Mi permette di scoprire anche una nuova città, una nuova cultura, un nuovo modo di vedere lo sport e il business. Questo è il motivo principale per cui sono qui. Offerte dalla Spagna? No, la mia unica squadra in Europa è la Juventus ". Sono le parole di Giorgio Chiellini , che ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Marca dopo la vittoria del suo Los Angeles FC contro i Seattle Sounders per 2-1.

"Sono stato vicino al Real Madrid"

L'ex difensore e capitano bianconero ha poi sveltato un importante retroscena sul suo passato: "La verità è che non ho mai pensato di andare in un'altra squadra in Europa perché sono troppo legato alla Juventus. Ero vicino al Real Madrid, ma nel 2010, molto tempo fa. Non so cosa sia successo, i club non hanno raggiunto un accordo. Penso di aver avuto la fortuna di passare tutta la mia carriera alla Juventus. Naturalmente anche il Real Madrid è un club fantastico, l'ho sempre amato anche da avversario". Poi ancora su possibili rimpanti per non aver giocato nei Blancos: "Dopo aver passato la carriera e aver fatto la storia in un club come la Juventus, con tutto quello che mi ha dato, è impossibile pensare a un'altra squadra. Penso davvero di essere fortunato per questo". Sul Real Madrid attuale: "Ancelotti? Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui, perché è uno dei migliori della storia. Gli auguro tutto il meglio in questi ultimi anni della sua fantastica carriera. Difesa? Non posso dire se è il migliore, ma è molto buona. Anche Nacho, che negli ultimi anni è cresciuto molto. All'inizio molte persone non pensavano a lui come un grande giocatore, ora invece includo il suo nome tra quelli di Alaba, Militao e Rüdiger. Il Real Madrid ha anche quei giocatori in tutte le parti del campo". Poi sugli avversari più forti affrontati: "Ibrahimovic, di sicuro. Poi Ronaldo, che ha segnato un sacco di gol per me ma anche molti, molti contro di me".

"L'Europeo è il momento più bello della mia carriera"

Poi sull'Europeo vinto nel 2021: "È il momento più bello della mia carriera. Spagna? È stata la nostra partita più dura, l'unica che non meritavamo di vincere. Siamo stati fortunati, abbiamo combattuto tanto. La Spagna ci ha sorpreso con la loro pressione. Anche la decisione di Luis Enrique di rimuovere tutti gli attaccanti è stata un po 'sorprendente. Ma meritavamo di vincere l'Europeo perché abbiamo giocato molto bene per tutto il mese". Infine sul Mondiale: "Siamo tristi perché è la seconda volta che non ci siamo qualificati e questo è un male, per i nostri figli più che per me. Dobbiamo ricominciare e lavorare duro. Favorite? Francia, Brasile, Spagna e forse l'Inghilterra".