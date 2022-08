Juve, Pogba: prospettive differenti all’orizzonte

Dan Brown, scrittore americano di thriller capace di mettere oltre 200 milioni di suoi libri nelle case di mezzo mondo, ha scritto “A volte, è sufficiente un cambiamento di prospettiva per vedere la luce”. Il problema, legato alla situazione Juve-Pogba, operazione sì o no, è il colore della luce. La società, con un investimento sul campione francese di 4 anni, vedrebbe uno stop di 4 mesi come “fisiologico” e legato alla carta del Monopoli degli “Imprevisti”. Lui, invece, una fermata del genere non la riesce a digerire perchè potrebbe significare niente Mondiale in Qatar, carta delle “Probabilità” che non ha intenzione di alzare. Oggi è il tempo del luminare delle ginocchia che si esprimerà sulla via da prendere. Se non dovesse bastare per convincere il Polpo, a quel punto si rischierebbe di assistere a un quadro dipinto da De Chirico, dalla prospettiva deformata: dove la realtà emerge con un senso di vuoto silenzioso. E per riempirlo di buon senso serviranno le parole giuste: quelle che passando dal cuore riescono ad arrivare al cervello.