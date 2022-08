Perin, che fisico. E adesso per la porta Juve è sfida a Szczesny

TORINO - E’ tutto un nuovo Mattia Perin. Certo, il look con capelli corti e volto affilato ormai è un classico. E il fisico mostrato al mare prima di riprendere a lavorare alla Continassa da top. Il portiere numero due adesso prova a insidiare il numero uno, ovvero Wojciech Szczesny. Che peraltro deve smaltire un problema muscolare. Per questo motivo ha lasciato il posto a Perin contro il Real Madrid, nella gara che ha concluso la tournée americana. La sconfitta per 2-0, tra l'altro, è stata mitigata dalla prova super proprio di Perin che ha evitato la goleada almeno in tre occasioni.