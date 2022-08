Il Nizza presenta Ramsey: nel video viene dimenticata la Juve!

NIZZA (Francia) - È ormai ufficiale il passaggio di Aaron Ramsey in Ligue 1, con l'ex centrocampista della Juve che ripartirà dal Nizza. Il trasferimento, dopo un anno in prestito ai Rangers di Glasgow, è arrivato dopo la rescissione del contratto coi bianconeri, ed è stato già ufficializzato dal club francese tramite i suoi canali. Il Nizza ha anche pubblicato un video per presentare Ramsey e mostrare la sua carriera. Nel post sui social però i tifosi della Juve hanno notato un dettaglio particolare.