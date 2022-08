Juve, con Di Maria-Del Piero a tutta fantasia. Caccia aperta ai selfie a Torino

TORINO - (e.e.) Una Juventus a tutta fantasia. Con Angel Di Maria e… Del Piero. Sì, ma non Alessandro che lo ha sfidato sulle punizioni, bensì Tobias, l’erede. Ha 15 anni, vive, studia e gioca a pallone a Los Angeles nell’Academy bianconera, non disdegna altri sport ed è un vero tifoso della Juve. Non potrebbe essere altrimenti, ovvio. Il figlio dell’ex capitano non ha mancato l’occasione, in California, per la foto ricordo con il Fideo, emozionato e felice per stare accanto a un idolo.