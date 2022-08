Juventus su Mertens: Allegri vuole un attaccante che faccia più ruoli

TORINO - La Juve che verrà. Quella senza Pogba, per il momento. Il francese è appena tornato dal consulto di Lione sul ginocchio. Ne parliamo con Filippo Cornacchia e Fabio Riva dalla redazione di Tuttosport. Parte Filippo: «E’ stato visitato dal luminare che ha già operato Ibrahimovic. A breve sapremo se si sottoporrà o no ad intervento chirurgico. Anche con la terapia conservativa i tempi di recupero dovrebbero essere simili e veleggiano tra uno e due mesi». Passiamo a quello che la Juve ha fatto vedere negli Stati Uniti, ce lo spiega Fabio: «Sotto gli occhi anche dell’ex capitano Del Piero, si è vista una Juve che ha bisogno di alzare il livello tecnico, per questo si fa il nome di Paredes del Psg, ma anche di Milinkovic della Lazio. Giocatori che diano del tu al pallone e sappiano far viaggiare bene la palla. Allegri ha provato alcune situazioni senza il Polpo. E ricordiamoci che c’è anche Rabiot che nel frattempo si è allenato con l’Under 23: pure su di lui, comunque, ci sono voci di mercato».