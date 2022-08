Pogba, niente operazione: 5 settimane di terapia conservativa

TORINO - Paul Pogba non verrà operato: è quanto è emerso dal consulto a Lione con lo specialista che ha "sistemato" Zlatan Ibrahimovic. L'ha spuntata dunque il Polpo, che non voleva intervenire chirugicamente anche per salvaguardare il Mondiale: 5 settimane di programma conservativo, con tre settimane di terapie conservative, palestra e piscina, poi due settimane di lavoro differenziato in campo prima di ritornare in gruppo. Dunque Pogba salterà almeno 5 partite di campionato e l'esordio in Champions League della Juventus.