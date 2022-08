Juve, Kostic-De Ligt: quel saluto che sembra un passaggio del testimone

FRANCOFORTE (Germania) - La partita contro il Bayern Monaco , con la disastrosa sconfitta per 6-1, potrebbe essere stata l'ultima con la maglia dell' Eintracht Francoforte per Filip Kostic . La trattativa tra il club e la Juventus è entrata nel vivo e l'esterno è sempre più intenzionato ad abbracciare il progetto bianconero. A dare ulteriore prova della possibile partenza c'è anche un video di Kostic che, dopo essere stato sostituito, sembra salutare i tifosi. Durante il giro di campo ha inoltre incontrato un ex Juve, con cui c'è stato un saluto finito sotto gli occhi dei tifosi.

Kostic, l'incontro con De Ligt fuori dal campo

L'esterno serbo, sostituito al 74', è uscito dal campo ed ha iniziato ad applaudire ai tifosi. Durante il suo giro, nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, ha incontrato anche Matthijs de Ligt durante il suo riscaldamento. Con il difensore ex Juve c'è stato un abbraccio, come un passaggio del testimone, e poi i due si sono detti qualcosa prima che Kostic continuasse il suo giro per il campo. De Ligt è poi entrato in partita pochi minuti dopo, all'82'.