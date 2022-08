Quella maglia di Bonucci a Furino

Giuseppe Furino ha compiuto 76 anni il 5 luglio scorso. Il 22 febbraio, a Moncalieri, era stato colpito da un’emorragia cerebrale che aveva fatto temere fortemente per la sua vita. Lui non si è mai arreso: resa è sempre stato un vocabolo sconosciuto al ragazzo di Palermo che un giorno avrebbe fatto un tunnel a Sivori (“Da mezz’ora tentava di farlo a me, se l’è cercata”) e poi, fra gli altri, avrebbe marcato Bulgarelli, Rivera, Mazzola. Vladimiro Caminiti, ribattezzandolo Furia-Furin-Furetto, di lui scrisse: «Nella sua storia leggendaria la Juve ha avuto eccelsi gregari. Ma nessuno all’altezza di questo nano portentoso, incontrista e cursore, immenso agonista, indomabile nella fatica, i piedi come uncini dolorosi in certe circostanze”. Sedici le stagioni consecutive, di cui 7 da capitano, 534 presenze, 19 gol, 8 scudetti, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe, 2 Coppe Italia, 2 finali di Coppa dei Campioni, vicecampione del mondo nel ‘70 in Messico con l’Italia. Raccontò una volta Furino: “Capitano sì, bandiera no. Non mi è mai piaciuto l’accostamento con le bandiere che stanno alte in cima a un pennone. Io stavo rasoterra, a lottare”. È sempre stato un uomo di parola, il pupillo di Renato Cesarini ai tempi del vivaio bianconero, quando cominciava a mostrare che lui e la fatica erano fatti l’uno per l’altra. Non ha mai smesso di lottare, Furino. In campo e fuori dal campo, contro il dolore fisico e contro il dolore che si porta dentro l’anima da quel giorno di marzo 2021, quando morì l’amatissima moglie Irene, portata via dal Covid a 74 anni. Raccontò al Corriere della Sera: “Mi sento in colpa, il virus l’ho portato io in casa e ho contagiato tutti. Questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo tutto così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti. Il mio dolore è indescrivibile”.