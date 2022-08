Kostic-Juve, visite e firma: le cifre dell’affare

TORINO - Per Filip Kostic non è stata una scelta difficile. Eppure lo sarebbe stata per praticamente chiunque. Da una parte la possibilità di conquistare un trofeo storico in una finale altrettanto simbolica contro i campioni d’Europa in carica del Real Madrid; dall’altra la voglia di cambiare aria, di ricominciare, di arrivare in Italia il prima possibile, alla Juventus, senza correre rischi e di lanciarsi nella nuova avventura a pochi giorni dall’inizio del campionato. Non a cuor leggero, ma Kostic ha scelto la Juventus subito, sapendo di dover rinunciare a una finale Uefa, ma consapevole e desideroso di accelerare per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri già oggi alla ripresa degli allenamenti. Il resto, non poco, l’ha fatto la dirigenza bianconera - con il grande lavoro di mediazione dell’agente Alessandro Lucci - che ha chiuso l’operazione con l’Eintracht Francoforte alzando ulteriormente l’offerta e avvicinandosi alla richiesta di partenza del club tedesco: alla fine il costo dell’affare sarà di circa 17 milioni tra parte fissa e bonus. Con il giocatore l’accordo era già stato trovato da tempo sulla base di un triennale a 3 milioni netti a stagione più bonus.

La svolta E pensare che la mattinata di ieri si era aperta per Kostic con ancora qualche incertezza, nonostante la volontà ferrea di trasferirsi alla Juventus evitando rischi in una partita vera e al tempo stesso con il desiderio di lasciarsi con l’Eintracht - compagni, staff, società, tifosi - nella migliore maniera possibile. Sveglia presto e allenamento, l’ultimo da giocatore del Francoforte: alle 10.30, davanti alle telecamere del sito ufficiale del club, il serbo ha svolto l’intera seduta, poi attorno a mezzogiorno è arrivata la svolta definitiva: accordo tra le società e dunque la rinuncia, da parte dell’Eintracht, ad aggregare Kostic al gruppo che, partito ieri alla volta di Helsinki, si giocherà la Supercoppa con il Real. Poco dopo, a certificare la notizia, è arrivato il comunicato dei tedeschi, con tanto di spiegazione e ringraziamento da parte del direttore sportivo: «L’Eintracht Francoforte - si legge nel comunicato - farà a meno contro il Real Madrid dell’esterno serbo Filip Kostic, in trattativa nella fase finale con un altro club». Markus Krosche, il ds tedesco, ha aggiunto: «Filip si è comportato in modo esemplare la scorsa stagione e ha giocato un ruolo importante nella conquista dell’Europa League. Abbiamo sempre detto che non avremmo in alcun modo ostacolato il giocatore se avessimo ricevuto un’offerta ritenuta adeguata per tutte le parti coinvolte. Attualmente siamo in trattativa con un altro club», che per evidenti ragioni di opportunità e di eleganza non viene nominato, ma è superfluo farlo. «Abbiamo una rosa ampia e abbiamo molta fiducia nei ragazzi. In questo contesto abbiamo deciso - anche su richiesta del possibile nuovo club - di disputare la partita con il Real Madrid senza poter contare su Filip».

Alla fine non è salito su quel volo fissato alle 13.30 di ieri pomeriggio, direzione Finlandia.