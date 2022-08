Leone Depay con la sua pantera: vuole la Juventus, cacciato da Lewandowski

TORINO - La Juventus è alla ricerca disperata del vice Dusan Vlahovic . Volendo anche di uno che ci giochi vicino. Dipenderà poi dai moduli attuati da Max Allegri . L'offerta biennale a Memphis Depay è stata fatta, il giocatore è convinto e deve liberarsi dal Barcellona. Per sposare il bianconero, deve pure ridursi lo stipendio. Insomma, operazione non facile, ma entrambe le parti vogliono raggiungere, e in fretta, un accordo. I buonissimi rapporti tra i club, poi, possono aiutare.

CHE STORIE Memphis Depay non ha avuto un'infanzia facile. Abbandonato dal padre quando aveva quattro anni, ha scelto di mettere Memphis sul retro della maglia, sia nel club sia nell'Olanda dove con 42 gol il secondo marcatore di sempre e ha messo nel mirino Robin Van Persie (50): con il Mondiale alle porte, l'impresa è possibile. L'attaccante fa parlare anche per le sue storie d'amore. In particolare quella con la cantante-attrice-produttrice discografica americana Chloe Bailey, di Atlanta. Chloe x Halle il duo con la sorella minore Halle Bailey. In carriera, dal Manchester United al Lione, non sono state rose e fiori. In blaugrana sembrava amore a prima vista: l'arrivo di Robert Lewandowski, però, gli ha tolto il 9, il posto in squadra e anche la serenità.