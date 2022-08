Juve, auguri ad Allegri: "Il regalo a Ferragosto..."

TORINO - "Mentre prosegue il conto alla rovescia per l'inizio del campionato, oggi è una giornata speciale per il nostro Mister. Massimiliano Allegri compie 55 anni e festeggia un altro compleanno insieme alla Juve". È un giorno speciale in casa bianconera e il club ha dedicato un messaggio su sito e social al suo allenatore per fargli gli auguri. In attesa dell'esordio col Sassuolo (15 agosto) e della fine del mercato, che può regalare ancora sussulti, Allegri si gode il compleanno: "Come sempre, sarà una festa dedicata al lavoro, a soli quattro giorni dall'inizio della stagione ufficiale, all'Allianz Stadium, contro il Sassuolo. Di certo Allegri troverà un attimo di tempo per godersi gli auguri di tutti: della squadra, di tutti noi, di tutti i tifosi bianconeri. In attesa che il "regalo" magari arrivi a Ferragosto, con un bell'esordio nel giorno di Ferragosto. Intanto... Buon compleanno Mister!", si legge ancora sul sito della Juve.