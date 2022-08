Juve, tra regali, problemi e sfide: auguri Allegri!

TORINO - Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene stanno pensando ai regali e oggi, puntualissimi nel giorno del cinquantacinquesimo compleanno di Massimiliano Allegri, impacchettano Filip Kostic. Ore 9, consegna alla Continassa, in tempo per poterlo schierare (anche solo a partita in corso contro il Sassuolo lunedì 15 agosto). Non sarà l’ultimo dono di una campagna acquisti generosa per Max, che aspetta come minimo una punta, come massimo anche un altro centrocampista. Non importa se gli arriveranno dopo aver spento le candeline, il compleanno è oggi, il mercato chiude il 31.





Auguri Max, dunque. Con tutta l’ambiguità che può risuonare nel messaggio, alla vigilia di una stagione piena di sfide per l’allenatore della Juventus. È troppo intelligente per nasconderlo e, infatti, ne ha già parlato pubblicamente, citando «l’obbligo di vincere». È troppo esperto per non sapere che sarà dura, ma anche entusiasmante con Angel Di Maria che può essere un valore aggiunto di classe ed esperienza e Dusan Vlahovic, un diamante da sgrezzare per mostrare al mondo tutto il suo cristallino talento.



