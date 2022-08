Juve, Kean resta in bilico: la situazione

TORINO - La cessione di Moise Kean, lasciano trapelare dalle parti della Continassa, non è un argomento all’ordine del giorno, al momento. Del resto è la situazione contrattuale che impedisce una certa fluidità di movimento: lo abbiamo raccontato, il prestito biennale dell’attaccante dall’Everton comporta la necessità, da parte della Juventus, di riscattare il calciatore alla cifra di 28 milioni di euro (più 3 di bonus, senza contare i 4 del prestito) per poterlo eventualmente utilizzare come pedina di scambio per un obiettivo in entrata. Operazione che nelle idee bianconere è di complessa realizzazione perché dovrebbero incastrarsi troppi elementi. Inoltre, finché la Juventus non avrà in mano un’alternativa di spessore in quel settore di campo, la presenza di Kean (che alla prima giornata sarà squalificato) serve numericamente nelle rotazioni di Allegri accorciate dai tempi di recupero di Chiesa .

Questo non significa che la permanenza in bianconero dell’attaccante azzurro sia garantita al cento per cento, con ancora diversi giorni di mercato aperto. La visita di mercoledì di Rafaela Pimenta è servita anche a rasserenare i rapporti dopo che Kean aveva saltato l’amichevole per scelta dello staff tecnico dopo essersi presentato in ritardo alla convocazione. Non è la prima volta che succede e, per quanto il chiarimento sia stato immediato e per quanto la Juventus abbia già deciso quale tipologia di provvedimento adottare, queste situazioni non sono viste di buon occhio da una società attenta alla forma quanto alla sostanza. Finora si sono fatti vivi per il giocatore Nizza e Nottingham Forest, senza però al momento riuscire a trasformare le chiacchierate in trattative.