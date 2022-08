Juve, Kostic scalpita: "Non vedo l'ora di giocare allo Stadium"

TORINO - Filip Kostic è pronto a lasciare il segno con la maglia bianconera. Dopo l'arrivo a Torino, le visite mediche e la firma del contratto, sono arrivate anche le prime dichiarazioni. Ai microfoni della tv ufficiale, l'esterno serbo si è confessato, dichiarandosi pronto a lasciare il segno. "Non è stato difficile dire di si alla Juventus. È un giorno speciale per me, sono molto contento, questa mattina, quando stavo aspettando di venire qui, ero molto emozionato. Non vedo l'ora di allenarmi con la squadra e giocare davanti ai nostri tifosi".