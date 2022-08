Juve, omaggio social a Elia Viviani: "Complimenti per l'oro"

TORINO - "Complimenti a Elia Viviani per la medaglia d’oro nella gara ad eliminazione vinta a eurotrack22", questo il messaggio social pubblicato su Twitter dalla Juventus per omaggiare il campione del ciclismo, laureatosi campione d'Europa a Monaco, in Germania, dopo il titolo di campione del mondo. Il corridore dell'Ineos Grenadiers, che in passato ha dichiarato di tifare per i bianconeri, ha chiuso con un'altra magia della sua carriera cinque ore di fatica, trionfando nel velodromo di Le Messe. E La Juve non ha perso occasione per girargli i complimenti.