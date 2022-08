Juve, Bonucci supera Zoff da capitano: "Fa piacere, oltre ai numeri vogliamo fare bene"

TORINO - ll neo capitano della Juve Leonardo Bonucci raggiunge un nuovo record: scendendo in campo contro il Sassuolo nella prima di campionato il numero 19 supera Dino Zoff nella classifica dei giocatori più presenti di sempre nella storia dei bianconeri, salendo a quota 477 presenze, al 7° posto, e piazzandosi così a – 5 da Bettega. Parlando ai microfoni di Juventus Tv nel prepartita, il classe '87 ha affermato: "Fa piacere aver superato una leggenda come Zoff per numero di presenze con la Juve ma sono solo numeri, l'importante è scendere in campo per vincere, con la determinazione giusta. Cosa dirò oggi ai miei compagni? Dobbiamo divertirci, perché se ci divertiamo noi si divertono anche i tifosi e il pubblico. Abbiamo le qualità tecniche per far divertire, dobbiamo trovare anche quelle morali, la voglia di sacrificarsi e di correre".