Juventus: si allontanano Rabiot e lo United

TORINO - Non tira aria di accordo fra Adrien Rabiot e il Manchester United. La madre Veronique, che sta trattando da una decina di giorni con i manager del club inglese, non sarebbe ancora soddisfatta dell'offerta economica e suo figlio avrebbe dubbi sulla situazione ambientale e tecnica del club, reduce da due sconfitte su due in Premier e con lo spogliatoio particolarmente agitato per la questione Ronaldo. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per un ultimo tentativo di trovare un accordo. Nel caso questo non dovesse trovarsi, la Juventus congelerebbe l'arrivo di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain.