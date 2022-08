Rabiot, la storia si ripete: la Juventus come allora il Psg

TORINO - Adrien Rabiot, la storia si ripete. Come ai tempi del Psg, punta a diventare un parametro zero per scegliersi un altro contratto pesante senza vincoli. Quando vestiva la maglia dei parigini, le liti e tensioni fra mamma Veronique e il club erano proverbiali. Arrivarono a un primo rinnovo, poi sul secondo fu rottura e Rabiot si liberò a zero per sposare la Juventus e un ricco stipendio. Adesso che i bianconeri avevano trovato l’accordo con il Manchester United, con tanto di plusvalenza (sui 20 milioni) e spazio da rioccupare con Leandro Paredes, il centrocampista francese si mette di traverso e complica i piani di rinforzo. Tra l’altro, la sua è stata un’estate ai margini, senza trasferta negli Stati Uniti e con l’Under 23 come base. Adesso, come dice lui, torna al lavoro. E Max Allegri che fa? Al tecnico non dispiace il centrocampista, anzi…