Juve, Vlahovic suona la carica e avvisa la Roma: "Bisognerà fare di più"

TORINO - "Bisognava e bisognerà fare di più". Un Dusan Vlahovic lapidario non nasconde la sua grande delusione il giorno dopo il pareggio a reti bianche in casa della Sampdoria. L'attaccante della Juventus ha affidato al proprio profilo Instagram il commento su una partita che non lo ha mai visto coinvolto e durante la quale ha giocato pochi palloni (9 in 96' di gioco), rendendosi pericoloso dalle parti di Audero in rarissime occasioni. Le parole del serbo suonano come un monito alla Continassa: la Juve non può più sbagliare e sabato, all'Allianz Stadium, arriva la Roma di Mourinho e dell'ex Paulo Dybala. La sfida con i giallorossi dirà molto sul potenziale della rosa a disposizione di Max Allegri e sulle reali ambizioni bianconere.