Juve, c’è la fila per avere Fagioli in prestito

TORINO - Nelle prime due partite di campionato Massimiliano Allegri ha deciso di dare spazio nei secondi tempi anche a qualche giovane nel centrocampo: quello più utilizzato è stato Miretti e non è una sorpresa in senso assoluto, nonostante il talento della Nazionale Under 19 abbia iniziato il ritiro precampionato più tardi degli altri dopo i lunghi impegni azzurri. Ma Miretti era stato un raggio di luce anche nella scorsa stagione e le premesse perché rimanga alla Continassa, nonostante le tante richieste da mezza Serie A, ci sono tutte. La sorpresa semmai è l’utilizzo di Nicolò Rovella, ma anche in questo caso c’è una motivazione tecnica. L’ex genoano ha caratteristiche da regista e nell’attuale rosa a disposizione, nonostante l’affollamento, non ci sono molti elementi con quel tipo di qualità. Per cui Rovella si è visto in campo e ha pure ben impressionato, anche solo per qualche minuto: a questo punto le gerarchie tra i giovani centrocampisti sembrano essere cambiate. Però il mediano dell’Under 21 era promesso sposo del Monza: adesso che succede? Le possibilità che Rovella resti a Torino sono date in aumento dopo due giornate di campionato e con la piega che sta prendendo il mercato bianconero. Ma non si possono dare certezze, a una settimana dalla chiusura delle trattative.