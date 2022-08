Allegri prepara Juve-Roma: Bonucci e Szczesny in gruppo

TORINO - " Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny hanno lavorato in gruppo ". Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Juventus rende noto che, a due giorni dal big match con la Roma in programma all'Allianz Stadium di Torino, il tecnico Massimiliano Allegri recupera due importanti pedine . Il capitano bianconero ha saltato la sfida con la Sampdoria per un affaticamento muscolare, mentre il portiere polacco è ancora alla ricerca della prima presenza stagionale ed è stato sin qui ben sostituito dal suo vice Mattia Perin.

Juve, il report dell'allenamento

"Squadra al lavoro anche questa mattina, a due giorni dalla sfida con la Roma, la seconda della stagione all’Allianz Stadium. Una grande sfida, una grande classica, che i bianconeri affronteranno in casa sabato 27 agosto alle 18:30. Il focus dell’allenamento di ieri è stato su esercitazioni tecniche per la trasmissione del pallone e tattiche per la fase di non possesso. Questa mattina, invece, il gruppo si è concentrato su esercitazioni per il possesso palla nello stretto e sulla finalizzazione e lo sviluppo della manovra contro il pressing avversario. Domani appuntamento nuovamente al mattino. Alle 13:30, invece, Mister Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia", conclude la nota della Juve.