Juve, Allegri: se Miretti, Fagioli e Rovella non hanno esperienza, come possono farsela non giocando?

La Roma è dietro l'angolo, ma i tifosi della Juve continuano a dibattere sulle categorie di giocatori di cui ha parlato Allegri in calce alla pessima prestazione di Marassi, interpellato sull'impiego futuro di Miretti, Fagioli, Rovella. Max dixit: "Giochiamo con giovani bravi, ma senza esperienza in certi momenti della partita ed è normale che paghino questa cosa. Penso sia fisiologico avere certi problemi a questi livelli quando non hai esperienza. Valuteremo il loro futuro a fine mercato. Io spero di recuperare a gennaio sia Chiesa sia Pogba, perché i giocatori non sono tutti uguali: ci sono le categorie e lo dico da una vita". Miretti a Genova è subentrato al 17' del secondo tempo, risultando il migliore in campo; Rovella ha giocato gli ultimi cinque minuti; Fagioli non era nemmeno in panchina. La domanda è: che senso ha allestire l'Under 23, con lungimiranza e spendendo molti denari perchè i talenti crescano in casa, ma quando questi talenti si affermano o vanno in prestito o in panchina o addirittura in tribuna? E ancora: se Miretti, Fagioli e Rovella 'non hanno esperienza', come possono farsela non giocando mai titolari? Fabio Miretti ha compiuto 19 anni il 3 agosto scorso: a uno a uno, ha salito tutti i gradini delle nazionali giovanili: Under 15- 16 - 17- 19 - 21; nel maggio scorso ha già partecipato a uno stage della Nazionale campione d'Europa e rientrerà nelle prossime convocazioni. Miretti con la Juve Under 23 ha debuttato in Serie C quand'era ancora diciassettenne, totalizzando 33 presenze e 4 gol. Nicolò Fagioli ha 21 anni: anche lui ha militato nelle selezioni azzurre giovanili (Under 15 - 17 - 19 e 21, l'ultimo approdo); è tornato a Torino dopo il brillante prestito nella Cremonese, alla quale ha dato un contributo determinante per il ritorno in Serie A (33 presenze, 3 gol). Anche lui è già in orbita Mancini.