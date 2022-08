Juve, Nedved: "Con Milik l'attacco è completo". E su Paredes...

ISTANBUL (Turchia) - "Un girone piuttosto complicato, tutte le squadre meritano rispetto. Il Paris non ha bisogno di presentazioni, lo stesso Benfica con il quale in Europa non abbiamo uno storico favorevole. Siamo contenti di andare anche in Israele, visto che non abbiamo potuto disputare la nostra amichevole questa estate". Così Pavel Nedved a 'Sky Sport' dopo i sorteggi della fase a gironi della Champions League. In merito al mercato in entrata, il vicepresidente bianconero ha poi negato in maniera ironica - sorridendo - la trattativa per Leandro Paredes ai microfoni di Sportmediaset: "Non sento, purtroppo non ho sentito niente. Milik? Voi avete fatto una lista, io avevo confermato che Depay faceva parte di questa lista. Milik è stato scelto perché pensiamo che abbia le caratteristiche giuste per completare il reparto. Su Paredes non posso dire niente perché non è un nostro giocatore. Lavoreremo ancora sul mercato in entrata".