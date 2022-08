Juve, Bonucci non convocato per la Roma. Ma Di Maria 'vede' Firenze

TORINO - La Juve sfiderà la Roma senza il capitano Leonardo Bonucci . A rivelarlo alla vigilia del match contro i giallorossi allo Stadium è stato Massimiliano Allegri : "Non sarà convocato perché non è ancora al meglio: lui è un giocatore importantissimo e ho bisogno di averlo al 100%".

Juve, Allegri aspetta la Roma: "Un piacere incontrare Mourinho e Dybala"

Di Maria 'quasi' in gruppo

Non ci sarà nemmeno il convalescente Angel Di Maria, per il quale arrivano però buone notizie: "Ha fatto un pezzo di allenamento con la squadra, l'obiettivo - ha aggiunto Allegri parlando del fantasista argentino arrivato dal Paris Saint-Germain (pescato dalla Juve nel girone di Champions) - è averlo per Firenze". Dopo l'infortunio muscolare all'esordio contro il Sassuolo, l'argentino potrebbe dunque tornare in campo alla quinta giornata sul campo della Fiorentina.

juve