Juve, Allegri aspetta la Roma: "Un piacere incontrare Mourinho e Dybala"

TORINO - "Incontrare Mourinho è sempre un piacere e sarà un piacere anche rivedere Dybala". A parlare alla vigilia della sfida allo Stadium contro la Roma del tecnico portoghese e del grande ex bianconero è Massimiliano Allegri , allenatore di una Juve che non vuole perdere ulteriore terreno dai giallorossi, che hanno vinto le prime due partite e sono a +2 su Bonucci e compagni. "È il primo scontro diretto - ha spiegato Allegri in conferenza stampa - contro una squadra che ha iniziato bene e sta continuando il trend positivo iniziato l'anno scorso. Mourinho sta facendo un ottimo lavoro e sta plasmando la Roma a modo suo. Loro sono una squadra tosta, non hanno ancora subito gol. Sarà una partita molto equilibrata".

Difesa senza Bonucci

Una partita che non vedrà però tra i protagonisti il capitano Leonardo Bonucci, che sembrava pronto al rientro: "Non sarà convocato - ha spiegato Allegri - perché non è ancora al meglio: lui è un giocatore importantissimo e ho bisogno di averlo al 100%". Non ci sarà nemmeno il convalescente Angel Di Maria, per il quale arrivano però buone notizie: "Ha fatto un pezzo di allenamento con la squadra, l'obiettivo - ha aggiunto Allegri parlando del fantasista argentino arrivato dal Paris Saint-Germain (pescato dalla Juve nel girone di Champions) - è averlo per Firenze". Dopo l'infortunio muscolare all'esordio contro il Sassuolo, l'argentino potrebbe dunque tornare in campo alla quinta giornata sul campo della Fiorentina.

Milik e Paredes

Spazio anche al mercato, dal colpo Milik già messo a segno a quello in cantiere per Paredes dal Psg: "Sono molto contento dell'arrivo di Milik, è stata fatta una scelta importante perché ha numeri impressionanti - ha detto Allegri dell'attaccante polacco -. Per caratteristiche può anche giocare insieme a Vlahovic e adesso aspettiamo il nullaosta: speriamo arrivi nel pomeriggio così da averlo a disposizione. Paredes? Non è ancora arrivato, non so se arriverà ma dobbiamo concentrarci solo sul campo".